瞄準國人熱愛日本美食的心，台北晶華酒店攜手日本宮崎縣政府打造的「宮崎名物豐味祭」，匯集各式宮崎縣的特色食材，像是連4年奪得日本和牛奧運冠軍的A5宮崎牛、糖度掌握在16至18的完熟金桔（TAMA TAMA）、有深海綠寶之稱的青眼魚、皇室御用的宮本米，以及擁有50年歷史的柚子胡椒和百年酒造的燒酎等，即日起至28日期間限定開賣。

宮崎縣位於日本九州東南部，東瀕太平洋、南接鹿兒島縣、西接熊本縣。因氣候溫暖，頗具南國風情，地形南北延伸的宮崎縣同時是食材的寶庫，不僅有連續多次拿下日本和牛比賽第一的宮崎牛，當地也盛產多款蔬果以及稻米，像是經過充足日曬的青椒、小黃瓜、番茄等，美味的完熟金桔、柑橘「日向夏」等也受到世界矚目。

宮崎和牛金桔套餐中的主角就屬「宮崎A5和牛柑橘燒酎蒸籠蒸」及「銀鏡柚子胡椒鍋」。（何書青攝）

出產自宮崎縣新富町的宮本米，由於採用無農藥有機栽培種植法，產量非常稀少，曾於1974年的宮廷祭祀上代表宮崎縣成為進貢昭和天皇的「天皇獻上米」，因此又有皇室米的稱號。在海鮮方面，宮崎近海因洋流交會、魚種豐富，小沙丁魚、竹莢魚、鯖魚都是其代表魚獲，另外也出產深海限定、由於眼睛閃耀著祖母綠光芒，又被稱作深海綠寶的青眼魚。

這次的「宮崎名物豐味祭」活動，台北晶華酒店的餐廳、線上美食平台及飯店1樓外帶櫃都推出相關商品，讓饕客大啖宮崎的誘人美味。位於飯店地下3樓的「三燔本家」將推出宮崎和牛金桔套餐，讓饕客一次享用宮崎A5和牛柑橘燒酎蒸籠蒸及銀鏡柚子胡椒鍋，搭配日向灘青眼魚南蠻煮水菜沙拉、季節蔬菜皿、有機宮本釜飯、完熟金桔塔、檸檬燒酎冰淇淋等，2人成行，每人3980元。

辛香開胃的「銀鏡柚子胡椒鍋」。（何書青攝）

宮崎和牛金桔套餐將日本和牛奧運冠軍的A5宮崎牛與柑橘燒酎一同入菜打造「宮崎A5和牛柑橘燒酎蒸籠蒸」，為保留和牛油脂天然的香氣和甜味，料理長特別選用三燔招牌的蒸籠蒸料理手法，於手工製作的方形杉木蒸籠中鋪上大片油花勻稱的冠軍A5宮崎牛，湯底使用糖度18的完熟金桔及九州黃金柚子調和昆布柴魚高湯，高溫蒸煮後香氣彌漫於蒸籠內，開蓋後悉心噴灑些許帶有清甜香氣的柑橘燒酌，充滿層次且清爽的滋味撲鼻而來，肉片佐以主廚特製的金桔醬以及切片完熟金桔一同享用，更是別具風味。

以有「深海綠寶」美稱的青眼魚入饌的日向灘青眼魚南蠻煮水菜沙拉。（何書青攝）

蒸籠蒸後的底座湯底充滿頂級和牛油脂精華及濃郁果香，主廚再加入宮崎縣擁有50年歷史的銀鏡頂級柚子胡椒提味，打造辛香開胃、風味別具的「銀鏡柚子胡椒鍋」，湯品入口微辛而回甘，香氣鮮甜，涮入精選小農時蔬及A5和牛肉片一同食用，帶出不同的好滋味。

宮崎縣引以為傲的漁獲、有深海綠寶之稱的青眼魚，由於其營養價值豐富且全魚皆可食用之獨特性，料理長以特製南蠻醬浸泡入味後再以高溫酥炸，讓食客可以連魚帶骨一同食用，搭配水菜等時蔬以及特調金桔醬汁，組合成清爽而滋味獨具的「日向灘青眼魚南蠻煮水菜沙拉」。

搭配鍋物一同食用的「有機宮本米釜飯」選用有日本皇室米之稱的宮本米，沐浴在豐富日光下並在充滿礦物質的土壤中栽培，口感厚實、甜度隨咀嚼增加，主廚將生米放入日式陶製釜鍋燜煮15分鐘後靜置，成品細緻高雅，完整保留米的質地和風味。

為套餐作結的甜點是由晶華酒店法籍甜點主廚以完熟金柑和百年造酒廠「井上酒造」的檸檬燒酎一同入饌的「完熟金桔塔」及「檸檬燒酌凍香草冰淇淋」。前者運用金桔獨特的果香調合檸檬塔的酸甜，清爽奶餡於口中融化的同時，金桔片更增添了特殊的香甜風味；後者則取檸檬燒酌特有的柑橘香氣，與香草冰淇淋的濃郁奶香調合，成品清香而圓潤，甜蜜而不膩口。

除了餐廳推出主題套餐，線上美食平台「晶華美食到你家」也同步提供「宮崎A5和牛雙人銀鏡柚子胡椒鍋」，讓賓客外帶回家享用，原價5980元，會員APP價4980元；飯店1樓的外帶櫃也將搖身一變成為日式風味十足的市集販售包括日本宮崎A5和牛肋眼火鍋肉片、有機宮本米以及銀鏡部落柚子胡椒等多款限定食材單品及禮籃。

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