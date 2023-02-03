上海召凱成立於2000年，主力產品是鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓，可應用於無線通訊及衛星產業中關鍵元件的聲波濾波器，擁有從長晶到拋光的一貫製程並通過客戶認證。

環球晶圓有完整的半導體晶圓生產線，產品技術橫跨CZ及FZ製程。此次兆遠科技因為財務因素而擬出售上海召凱全數的股權，而環球晶圓在傳統矽晶圓及化合物半導體領域表現穩健，透過此次收購可藉由在半導體晶圓的成功經驗跨足鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓的寡佔市場，在全尺寸、全規格、全應用的產品光譜之外新增特殊晶圓的業務板塊。

隨著5G商業化速度增加，電信業者持續布建5G設備、深化滲透率、除了智慧手機的效能表現要求，資料傳輸量也增加，新興國家也持續發展LTE，加上各國的衛星太空競賽，可廣泛應用在各種無線通訊系統、全球衛星定位系統接收器與導航系統上的濾波器之整體市場也將持續成長，對於其關鍵材料的鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓需求也將進一步增加。環球晶圓在半導體深耕多年，具備優異的管理經驗、綿密的全球銷售渠道，策略聯盟橫跨半導體產業鏈上下游，可充分發揮各自優勢以擴大綜效。