周五公布的終值數據顯示，歐元區標普全球綜合PMI在一月升到近7個月新高的50.3，高於12月的49.3，也高於初值預估的50.2。

該指數為自去年六月以來，首次升破50榮枯線。

相同數據，德國來到49.9，法國為49.1；歐元區以外的英國為48.7。

標普全球經濟學家Chris Willaimson說，企業活動恢復成長，即使是微小的，也是受到歡迎；這也指出，歐元區經濟可能會躲過萎縮。

物價壓力在近幾個月明顯放緩，供應瓶頸或緩解，近期能源市場也因補貼、價格下降、暖冬而減輕，企業信心也獲得提升。

歐元區主流的服務業也重返成長，消費者已經較不擔心生活成本的上揚，需求並出現溫和上升。

歐元區服務業PMI在一月來到50.8，高於12月的49.8，並為自去年七月以來首次升破50。

相同的數據，德國來到50.7，法國為49.4；歐元區以外的英國為48.5。