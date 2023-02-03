長科*公告去年第四季合併營收季減9％達33.38億元，較前年同期減少9％，平均毛利率季減3.4個百分點達28.1％，較前年同期下滑5.9個百分點，營業利益率季減3.9個百分點達18.6％，較前年同期下滑2.3個百分點，歸屬母公司稅後純益季減58％達3.90億元，較前年同期減少34％，相當於賺進1.05個資本額，以每股面額0.4元股數計算，每股純益0.42元。

長科*公告去年合併營收144.31億元，較前年成長13％，平均毛利率年增3.8個百分點達30.4％，營業利益率21.6％，較前年提升4.3個百分點，稅前盈餘36.34億元，較前年成長62％，歸屬母公司稅後純益28.16億元，與前年相較成長64％，以每股面額0.4元股數計算，每股純益3.01元，相當於賺進超過7.5個股本。

長科*預估第一季營運持續下滑，合併營收將介於26.1～27.4億元之間，以中間值計算約較去年第四季下滑近二成，若以新台幣兌美元匯率30元假設下，平均毛利率介於24～26％之間，營業利益率介於15～17％之間。

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