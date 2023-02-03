導線架廠長科*（6548）3日召開法人說明會，去年第四季受到消費性晶片庫存去化影響，季度營收及獲利明顯下滑，但單季獲利仍賺逾一個股本，至於今年第一季因進入傳統淡季及客戶仍在去化庫存，營收預估季減約二成。長科*董事長黃嘉能表示，車用mini LED產品已經量產，預估下半年滲透率將明顯提升。