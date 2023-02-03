政府公告的罕見疾病共有235種，雖然這些疾病的盛行率皆在萬分之1以下，但仍有近2萬名的罕病病友，不如想像中罕見。罕見疾病當中，有高達8成為基因遺傳導致，許多患者一生都須與疾病共存，甚至在出生時，就因為基因異常的遺傳疾病即讓生命受到威脅，需仰賴醫學的持續進展，才能點亮希望之光。高醫大學附設中和紀念醫院日前攜手輝瑞大藥廠，舉行合作備忘錄簽約儀式，打造基因治療中心，盼未來能為患者提供更好的治療方案。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，基因治療是未來醫學領域發展的重要趨勢，高醫期盼將過往研究與實務的經驗，帶入未來與輝瑞在基因治療領域的合作。

輝瑞大藥廠總裁葉素秋說，高醫長期發展尖端特色醫療，展現出諸多績效與成果，這次合作將導入輝瑞在基因治療領域的資源，未來有機會促成更多學術交流，培育專業人才之外，更希望導入來自學界的知識與意見，優化產品開發，也承諾未來將持續挹注資源，立足台灣、接軌國際，在台灣南部打造領先的基因治療中心。

臨床醫學研究所講座教授鐘育志說，台灣新生兒篩檢傲視全球，讓許多罕見疾病在發病前就獲得診斷，許多罕病若能在發病前開始治療，通常會獲得較好的預後。葉素秋對此也強調，會讓輝瑞全球研發部門注意到台灣獨特、優異的新生兒篩檢政策，進而將台灣納入未來罕病的早期臨床試驗。

鍾飲文表示，過去高醫在移植醫學、再生醫學、精準醫療（如細胞治療）等特色醫療領域皆有所成果，且高醫設有血友病中心及肌肉萎縮症的整合醫療門診，長期關注罕見疾病治療與研究，隨著科技與醫療發展的趨勢，高醫期許自身前進的腳步不停歇，將進一步投入基因治療領域，導入國際藥廠資源，期盼透過基因治療，擴展高醫國際合作與國際醫療的版圖。

葉素秋表示，基因治療是醫學發展的趨勢，預計2025年，全球將有超過20項基因治療產品核准上市。高醫為台灣南部地區首屈一指的醫學中心，希望藉由此次的合作，帶動未來更多的可能性，讓高醫成為南區民眾信賴的首選基因治療的醫學中心。