今年(2023)對真子公主和夫婿小室圭來說是嶄新的一年，去年兩人在事業上有了重大轉折，工作正式步上軌道，也讓皇室秋篠宮夫婦終於能鬆口氣。不過有媒體爆料，小倆口在紐約的日僑圈似乎非常邊緣，光提起「小室圭」這三個就成忌諱，原因是他們根本無法融入社區。

去年10月，日本皇室駙馬小室圭3戰紐約律師考終於如願以償，以律師助理的身分苦熬多時，當時外界認為，夫婦倆在物價高昂的紐約能存活下來，都是靠著真子公主的積蓄幫忙。據《每日新潮》引述目擊者說法，最近一次看到他們現身街頭，笑容滿面、格外和善許多，兩個人還帶著情侶圍巾相當登對。

不過日本《星期五》(FRIDAY)週刊透露，當地日人圈多認為，小室圭夫婦靠著許多日裔美國人協會的大佬幫忙，尤其是男方，多虧業界深具影響力的「守護者」和「恩師」，撇除考試沒能一次就上，一路走來還算順遂。消息人士表示，其實他們是邊緣人。

他還提到，兩人原定新年假期將赴巴西度蜜月，礙於目前手頭不寬裕，以小室圭還是助理職，收入約台幣140萬的情況下，面對通膨、紐約物價直線飛漲，還有每月負擔超過台幣13萬元的房租，應該沒有這麼多閒錢可以享受。

關於真子堅持移居異地的原因，外界在猜是想擁有比在國內時更多自由和隱私。有日僑指出，即使兩人生活迎來新階段，在美國依舊是孤軍奮戰，生活僅圍繞彼此，幾乎沒有其他交友圈，或甚至根本無法融入日僑圈。還開玩笑稱，即便他們在日本是大人物，到了紐約被打回冷宮，比他們受歡迎、富有的人更多，「說真的，我如果路過還不一定會注意到他們…」。