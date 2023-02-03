聯發科指出，第一季營收以美元對新台幣匯率1比30.5計算，將達930～1,017億元之間，與去年第四季相比，約下降6％～14％，營業毛利率預估將為46％～49％。

蔡力行指出，隨著中國大陸解封且全球經濟相對穩定的情況下，我們相信需求的能見度在接下來幾個月將逐漸改善，我們的業務自第二季有機會好轉，其中電視及WiFi的需求在第一季已見到微幅回溫。

蔡力行指出，第一季將有望為聯發科的營運低點，而我們在這樣的環境中將持續恪守價格紀律以保護獲利能力。

展望2023年，蔡力行認為，全球總體經濟環境仍然存在不確定性，希望在接下來幾個月觀察需求的復甦程度，以提供今年全年的營收展望。在毛利率方面，第一季的毛利率目標範圍也將是我們今年全年的目標。此外，我們會謹慎地管理費用，預期今年全年的營業費用將與2022年大致持平。

最後，蔡力行重申，公司的股利政策，2023年配發的現金股利將包含基於80％～85％配發率的常態現金股利，以及每股新台幣16元的特別現金股利。