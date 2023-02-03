一名男子在女兒就讀幼稚園到國小時為了一己私慾，四度猥褻女兒，女兒直到就讀國中時向輔導老師講述這起事件才讓全案曝光，事後男子還要求女兒做筆錄不要講太詳細，更稱生日時要送她一台iPhone以圖謀無罪。法官勘驗事證後判男子5年6月徒刑。可上訴。

阿倫（化名）育有一名女兒花花（化名），花花就讀幼兒園大班與國小三、四年級期間與阿倫同住，阿倫在花花就讀大班時，將手伸入花花內褲撫摸下體，猥褻得逞。後來花花就讀國小四年級時，阿倫假意幫女兒睡前按摩，將手伸入她上衣抓捏乳房，又伸入花花內褲，撫摸下體，而以此方式對她猥褻，花花擔心遭到父親責罵而未反抗，阿倫以此方式四度猥褻得逞。

花花向國中老師講述這段經歷，才讓全案事件曝光，事後阿倫知道後矢口否認犯行，甚至在花花製作筆錄之前，還向花花表示生日要贈送她全新iPhone手機，要求不能講得過於仔細，圖求謀獲判無罪。

阿倫對此辯稱表示，不曾和女兒花花一起睡覺，指花花平常是跟她的媽媽或奶奶一起睡，因此，不可能有利用同床共寢或按摩機會，去抓捏花花的雙側乳房和撫摸她的下體，阿倫表示和花花關係良好，但阿倫自稱和妻子在109年離婚，當時花花年僅十三歲，恐無法理解為何父母婚姻關係結束後必須要分居，指花花因無法諒解而留下心結、誤會。

法官勘驗各項事證認為，花花在描述事發過程時前後論述一致，且對於細節完整詳述，根據老師所述花花講述全案反應，足見花花遭到阿倫猥褻後的情緒反應，陳述遭侵犯過程時之情緒上低落、難過，且常會出現哭泣之真摯反應相當，此部分花花情緒反應自可作為補強花花遭到阿倫猥褻之證述可信性。法院依對未滿14歲女子強制猥褻罪及對未滿14歲女子猥褻等罪判刑，合併應執行5年6月。可上訴。

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