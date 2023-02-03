社群平台臉書（Facebook）使用者眾多，也衍生出不少耗電問題，但始終未獲證實。然近期一名Meta前員工出面爆料，臉書耗電竟然是Meta蓄意為之。

紐約郵報1月28日報導，臉書旗下通訊軟體Messenger前數據科學家海沃德（George Hayward）告訴媒體，Meta會以測試功能或圖像加載的名義，在未經用戶同意的情況下，利用「負面測試」故意消耗用戶手機電量。

海沃德不確定有多少用戶被影響，但他透露確實有收到一份關於「負面測試」的內部培訓文件。他曾向主管反應這不當行為，認為負面測試可能會對部分用戶造成傷害，但只獲對方回應「透過傷害少數人，讓我們足以幫助更多的人」。

海沃德2019年時以六位數的高薪受聘，他因為向主管抗議，並拒絕執行負面測試，最終成為Meta去年11月大裁員的其中一員。他說「事實證明，如果你告訴老闆這是違法的，下場通常不會多好」。

海沃德已經Meta提起訴訟，但他的律師說，因為公司內部的仲裁條款，目前只能先撤回。