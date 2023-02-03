男團「泰坦TITAN」成員之一的男星比利，之前因參加節目《全明星運動會》翻紅，近日他在社群分享自己收到自稱是天然氣供應公司的催繳通知，但因為有繳費，讓他懷疑可能是新的詐騙手段，對此，天然氣公司也澄清了。

比利表示收到催費通知單，指他從去年7月到今年1月，共計3期的天然氣費尚未繳納，不過他找到繳費的收據，才沒有再去繳費一次，直言「詐騙不怕報應的嗎？瓦斯費天然氣也要騙」。

對此，天然氣公司回應，比利收到的確實是本公司提醒3期以上未繳費用戶，所發出的正式催繳，但也強調通知單上也有註明「貴用戶若收到通知單前已繳費完畢，請勿理會。」另外針對用戶個資法保管，「本公司均符合法規規定，並無洩漏個資情事」。

而《中時新聞網》也致電天然氣公司營業部廖經理，他表示因為比利將通知單上的資料遮起來，但有試著以比利的本名去查詢，不過都沒查到用戶資料，猜測可能是租屋，也強調「若已繳費完畢，請勿理會」。而他也希望若民眾有繳費問題，也可電洽公司詢問，才不會造成民眾怕遇到詐騙而擔憂。