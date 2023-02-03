2024年總統大選進入前哨戰，有政論評論員預言，副總統賴清德將搭檔駐美代表蕭美琴參選2024總統大選。YouTuber桃園孫先生1日起針對「政論家預言賴清德會搭配蕭美琴選2024正副總統。請問您怎麼看？」進行網路民調，截自3日已有近萬名網友投票，令人意外的是，有61%的網友認為賴清德、蕭美琴不是民進黨2024最強組合；僅19%認為賴、蕭是民進黨2024最強組合。

YouTuber桃園孫先生1日起針對「政論家預言賴清德會搭配蕭美琴選2024正副總統。請問您怎麼看？」進行網路民調，截至3日傍晚5點30分，已有9628人投票，有61%的網友認為賴清德、蕭美琴不是民進黨2024最強組合；19%的網友則認為賴清德、蕭美琴是民進黨2024最強組合；3%有其他意見；17%沒意見。

網友紛紛表示，「不管如何配，下架民進黨就對了！」、「人民希望就是下架爛民進黨，不管誰出來選」、「一定得把他們拉下來，始能喚醒公義，基層庶民生活太苦了！」、「只要不是民進黨，其他無論誰都投」、「反正會輸，誰是搭檔都一樣」。

也有網友認為，「蕭、賴不同派系，而且比蕭資深的很多」、「蕭美琴連花蓮立委都選不上，怎麼選總統大選？」、「不論民進黨推誰都不投。不滿意2016迄今的綠執政與態度」。