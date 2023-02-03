烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室昨天發布聲明表示，烏克蘭與歐盟將於2月3日在基輔舉行峰會，討論財務和軍事支援。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）等官員昨天已抵達基輔。

俄羅斯不久前才對烏東克拉莫托斯克市（Kramatorsk）發動飛彈攻擊。烏克蘭官員今天指出，這場攻擊已造成4死18傷。（譯者：陳正健）1120203

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