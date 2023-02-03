香港信報報導，最終恒指收報21,660，跌297點或1.4％，國指報7,387，跌1.6％。科指收報4,634，跌1.3％。大市全日成交額為1,299.6億港幣。
個股方面，騰訊全日升0.5％，收報385港幣，成交額為98.9億港幣，為交易最多股份。恒隆地產升2.7％，為升幅最大藍籌。碧服跌7.3％，為表現最差藍籌。
拖累港股3日盤中挫近500點，失守廿天線（現處21,690）。恒指開盤跌147點，報21,811，跌幅曾縮至137點，最高至21,820，但隨後跌幅擴大，失守廿天線，最多跌498點，最低至21,459，之後跌幅收窄。
香港信報報導，最終恒指收報21,660，跌297點或1.4％，國指報7,387，跌1.6％。科指收報4,634，跌1.3％。大市全日成交額為1,299.6億港幣。
個股方面，騰訊全日升0.5％，收報385港幣，成交額為98.9億港幣，為交易最多股份。恒隆地產升2.7％，為升幅最大藍籌。碧服跌7.3％，為表現最差藍籌。
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