拖累港股3日盤中挫近500點，失守廿天線（現處21,690）。恒指開盤跌147點，報21,811，跌幅曾縮至137點，最高至21,820，但隨後跌幅擴大，失守廿天線，最多跌498點，最低至21,459，之後跌幅收窄。