92位中獎得主中，計55位使用載具儲存雲端發票。

共通性載具「手機條碼」可將其他各種載具歸戶綁定，集中管理各種載具及儲存的雲端發票，並可透過財政部電子發票整合服務平台完成領獎帳戶設定，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去親赴代發獎金單位領獎的時間及4％印花稅；未設定領獎帳戶者，且未列印電子發票證明聯，可利用財政部統一發票兌獎APP兌領獎金。

為便利民眾儲存及管理電信帳單雲端發票，財政部攜手國內五大電信業者，一同推動以手機條碼載具作為電信帳單雲端發票載具，立即享有電信帳單雲端發票無須每期歸戶並可統一管理的便利生活。

財政部鼓勵民眾於消費時多利用載具儲存雲端發票，並完成雲端發票四部曲：（1）安裝統一發票兌獎APP、（2）申請或綁定手機條碼、（3）設定領獎帳戶、（4）設定載具歸戶，立即享有自動對獎、中獎主動通知、獎金直接入帳、避免發票遺失或忘記領獎等多項好處，還能享有雲端發票專屬獎－每期包含100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元獎215萬組，對獎機會多一次。