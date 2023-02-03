慧洋表示，1月受農曆年節影響，散裝市場拉貨動能趨緩，加上鐵礦砂進入出貨淡季，影響BDI指數波動劇烈，連帶衝擊各型船舶運價。慧洋目前有逾半數船舶為指數連結型租約，因此1月營運受到現貨市場下跌衝擊也較大。

展望後市，在原物料運輸大宗大陸已解封拚經濟，預期春節連假後生產活動將持續復甦，可望帶動原物料需求回補，進一步推動指數反彈回升。

慧洋今年預計將交付7艘新船，並將有一艘Handy於第一季加入船隊營運，集團旗下目前共有140艘船舶，平均船齡約7年，因應兩大環保法規上路，慧洋將積極處份舊船，使船隊運力維持最佳狀態。

慧洋看今年市況維持審慎樂觀，由於船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規已於1月上路，後續可能造成市場船舶降速，供給缺口增加。

慧洋船隊近五成船舶未受影響，能照以往速度運行，並樂觀今年固定租約仍有5.88％的換約漲幅，有助慧洋在散裝航運市場持續保持領先態勢。