有「二壘妹」稱號的甜美網紅江宛庭，先前在節目上透露想成為「樂天女孩」，還請綜藝大哥吳宗憲幫忙介紹，但她去（2022）年12月通過初試準備二試時，卻拍了一部點評其他徵選者的影片，觸犯大忌被取消資格；雖然江宛庭發文道歉，但還是沒平息風波，事後她又回應吐不刪片的3大原因。

江宛庭日前在個人YouTube頻道點評其他參加徵選啦啦隊的參賽者，她認為自己參加啦啦隊徵選已經第4次，算是有些經驗，看過其他人的影片直呼，「還是差了那麼一點點東西」；另外她還指出參賽者笑容不夠、特效很奇怪、構圖差、畫質爛等等。

江宛庭在道歉文下方透露不刪爭議影片的原因。（圖／摘自二壘妹江宛庭IG）

影片曝光後，江宛庭立刻遭到網友砲轟，而她也觸犯啦啦隊大忌，隨後就被樂天女孩官方負責人私訊，認為她的影片造成許多反彈，經過評估取消她的複賽資格；江宛庭本人也在IG發文道歉，「不應該在我的頻道評論徵選者的影片，就像沒有人有資格對任何人品頭論足」。

而有些網友認為江宛庭應該把爭議影片下架，對此她也在道歉文下留言回應，點出不刪除的3大原因，像是她的頻道沒有開廣告營利，影片觀看數她並不會獲得收入；她認為影片對徵選者準備影片有幫助，而看過的人就看過了，刪除影片也沒用。最後再次強調，所有指教她都會虛心接受。