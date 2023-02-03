國精化3日發佈重訊指出，董事會通過與IGM GROUP B.V.合作，簽署國精化包括Monomer、Oligomer、以及Amine Synergist等所有UV光固化材料產品的獨家銷售合約，期間從2023年2月1日至2027年12月31日。

國精化的授權區域包括歐洲地區、美國、加拿大、以及墨西哥等區域，但歐洲不包括英國、法國、西班牙和義大利等四個國家。

國精化發言人何印唐表示，荷蘭商IGM GROUP B.V.本來就是國精化的最大客戶，此次雙方簽署國精化的UV光固化材料產品的獨家銷售合約，對於打開國精化UV光固化材料產品的海外市場，有很大的幫助，將可創造雙贏的局面。

他說，以2022年為例，國精化UV光固化材料產品占全部營收比重約48％，年產能約2萬噸。

國精化2022年全年營收約42.23億元，比2021年的48.29億元，年減約12.55％，累計2022年前三季每股稅後盈餘約3.22元，年增約9.90％。