駕駛行駛在國道一號時，驚見有腳踏車騎士行駛在路肩，前一秒貨櫃車才剛過，景象非常嚇人。（翻攝自臉書爆料公社）

今天這條都沒什麼車？有駕駛行駛在國道1號嘉義縣太保市路段時，剛經過速限標示牌後，發現竟然有輛腳踏車騎士「奔馳」在高頌公路的路肩，而前方剛好也才有輛貨櫃車經過，景象讓人看得險象環生；對此，網友也笑稱「追夢少年」、「趁機去環島」，另外也有網友建議「直接報警處理吧」。

一名駕駛在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段5秒影片，從畫面中右下角標是的經緯度位置可見，駕駛行駛在國道1號靠近嘉義縣太保市路段，當他經過速限標示牌後，竟然發現有輛腳踏騎在高速公路的路肩，腳踏車騎士疑似是明年青少年，穿著深色服飾，並背著色包包，而駕駛前方才剛有1輛貨櫃車經過，其場景險象環生；原PO也在貼文寫下「阿弟仔上課快遲到了」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「直接報警處理吧」、「追夢少年」、「趁機去環島」、「這個猛，我的夢想他幫我完成了」、「阿弟：今天這條都沒什麼車」、「慢車靠邊騎沒毛病，很安全」、「有腳踏車」、「跨區就學的孩子真辛苦」。