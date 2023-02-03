國內人氣職籃聯盟台灣運彩T1 League迎來睽違許久的台灣職籃明星賽，本次特別與機能潮流運動品牌DV (DA VILLAGE) 攜手合作，共同推出T1 League 2023明星賽全新聯名系列商品。設計團隊將T1宇宙裡無數顆閃耀的星星，巧妙化作12座各有特色的賽場明星，為T1 League 2023明星賽聯名系列商品注入深具未來感的宇宙魅力，全品項聯名商品也將由DV獨家販售！

隨著近年台灣職業運動賽事日益漸趨地穩定發展，成功帶動台灣整體運動氛圍的建立，進而吸引國際間關注、匯集了許多籃球明星於現今的台灣籃球賽場，也讓不少優質的台灣本土運動品牌能夠獲得機會，在國際舞台上展露頭角。

DV創辦人許明翰表示：「非常榮幸能夠參與本次明星賽商品的合作與開發，能夠一同見證在地籃球文化的光榮時刻，倍感興奮。我們深知能有現在的成果，一切得來不易，DV未來亦將秉持著熱愛各式運動文化的初心，持續支持著台灣運動產業。」

T1 League 2023明星賽以年度口號「歡迎光臨T1宇宙」作為發想起源，將首屆明星賽隊伍分為「Team Infinity」與「Team Beyond」。本次聯名企劃不僅以「T1宇宙」的宇宙元素為主軸貫穿全系列商品，更結合明星賽分隊的亮點特色—四大象限星座，分別將風、火、水、土象的星座屬性及不同的星空排列樣式，完美融入明星賽聯名實戰球衣之中，同時為明星賽聯名系列商品揭開全新的神秘面紗。聯名實戰球衣推出球迷紀念版，讓廣大球迷能夠選購喜愛的明星賽球星球衣，一同在明星賽期間穿上專屬的球員球衣，為心目中最強的球員熱球應援！

本次聯名系列商品包含DV最經典的雙面穿球衣及復古球褲，透過昇華技術與高質感的精密電繡布標、結合T1宇宙星空元素，分別推出藍、白雙面球衣及黑、藍兩色球褲，打造出最貼近球迷們能夠運動實穿的紀念商品。

日常休閒運動服飾方面推出2023明星賽球員紀念短袖Tee、球員背號紀念帽Tee兩款商品，紀念短袖Tee有黑、白兩色，紀念帽Tee則是灰、藏青兩款配色；配件類有2023明星賽紀念毛巾，推出淺藍與深藍雙色，將會是球迷們必定收藏的品項之一。

DV本次獨家販售的T1 League聯名系列不僅有服飾、配件類商品，T1 League期許能夠向世界級籃球聯盟接軌，將推出聯盟自有的專業賽場裝備，本次特別官方授權DV LEOPARD專業機能系列，作為聯盟球員在未來賽事的指定著用款。DV LEOPARD經過近幾年不斷的創新進化，專業機能性商品面料材質採用四面彈強力伸縮面料，並加強貼身服飾的輕量化以減輕運動時的身體負擔，更特別針對籃球運動員肌理線條設計的截斷式剪裁，廣受眾多職籃球星喜愛。