2023年高雄北京特色周3日登場，今年特別以「團仔圓妞鬧元宵」為主題，活動安排視訊連線方式交流，展示北京及高雄各項文化特色，而高雄香蕉碼頭活動現場除了精彩表演，還有各項特色小吃，熱鬧滾滾。

高雄北京特色周自2011年開始舉辦，今年以「團仔圓妞鬧元宵」為主題，特別安排熊貓唱跳表演、兩岸非遺文化小吃、工藝書畫互動及相聲、單弦、歌舞等表演，內容豐富精采，希望將傳統年節及元宵節慶歡樂團圓的氣氛分享給大眾。

另外，2023年高雄北京特色周視訊交流節目中，北京、高雄各自展示獨有特色，這次活動也介紹全台元宵活動集錦，包括台灣燈會、新北平溪天燈、台南鹽水蜂炮、台東炸寒單爺及各地花燈踩街等元宵活動。

北京則以相聲表演細說中軸線，將北京市由北端鐘鼓樓，南經萬寧橋、景山、故宮、端門、天安門、外金水橋、天安門廣場及建築群至南端永定門、太廟和社稷壇、天壇、先農壇等著名北京中軸線風景細說詳盡。