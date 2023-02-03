基隆市七堵區將於5日下午舉行煙火嘉年華會，基隆市警察局將配合實施交通管制措施。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

受疫情影響暌違2年的七堵煙火嘉年華，即將於5日在七堵區崇孝街吉隆電視台對面公車停車場盛大登場。為維護周邊交通秩序，基隆市警察局當天會實施交通管制。

2023年七堵煙火節嘉年華活動由園遊會、親子同樂會、在地社團表演、藝人獻唱、摸彩等串連，最後在施放5分鐘高空煙火中圓滿結束。

七堵區公所表示，以前七堵有在基隆河兩岸施放煙火的慣例，由右岸的八德里向左岸富民里的民眾互放煙火，感覺像是兩岸對戰的光景，逐漸轉變為七堵地區重要文化饗宴。

市府為了擴大煙火節系列活動，2016年移師至七賢橋附近永安綜合公園及周邊廊帶舉辦，並於七賢橋對面俊德吊橋旁基隆河水防道路施放煙火，以提供民眾最佳煙火觀賞視野，民眾參與甚為踴躍。

今年的活動仍由七堵區公所負責執行，且主要活動場地設於空間寬敞及地面平坦良好的崇孝街公車停車場，原永安綜合公園將作為民眾休憩及觀賞煙火之用，而崇孝街將採封街方式辦理美食嘉年華會。

當天活動從下午3時開始，先在崇孝街兩側及公車停車場以園遊會型式展開，今年特別規劃有滑稽小丑、彩繪面具DIY、捏麵人DIY、兒童小火車等親子童玩同樂會。

17時30分起至18時30分市民憑112年1至2月份發票任二張兌領摸彩券一張（一人限換一張數量有限，兌領完為止），所得發票將全數捐贈公益團體關懷弱勢，活動現場吃、喝、玩、樂，應有盡有，晚會除了邀請七堵地區社團表演外，並禮聘漂亮寶貝蔡家蓁、民歌王子王瑞瑜現場演唱。

21時30分將施放高空煙火，施放煙火地點為俊德吊橋上游水防道路（基隆河右岸），民眾能在會場觀賞區或在七賢橋上欣賞璀璨的「煙火秀」，歡迎全體市民朋友攜家帶眷來參加盛會！

為維護周邊交通秩序，基隆市警察局將於下午3時到晚間10時全面禁止車輛進入崇孝街。晚間9時到10時，七賢橋也將禁止車輛通行。另外也規畫七堵區公所停車場、七堵車站停車場、七堵停車場、開元路122號對面停車場、光明一公有停車場、光明二公有停車場，共6處停車場供民眾使用。