聯電創辦人曹興誠控訴，去年9月11、12日美麗島電子報董事長吳子嘉、前外交官介文汲、台北市議員徐巧芯、前立委孫大千等人，連續2天集體惡意攻擊他。徐巧芯反擊稱，曹興誠有種就直接控告，她也發現曹興誠去年到處幫民進黨助選的時候還是「外國人」，她已向中選會檢舉，要求中選會查明曹興誠是否違反選罷法。

徐巧芯說，曹興誠過這麼久才拿出放棄國籍聲明書，還說大家是惡意毀謗，但實際上只是根據黑熊學院所進行的一些工作，還有包括預算分配下來每一個人只能領到少少的200元，這是基本的數學，曹興誠居然說他們是惡意的抹黑跟汙衊。

徐巧芯表示，她想問曹興誠，說要捐30億，現在到底捐了多少，如果還沒捐完30億，就每天誇口其詞，這難道不是一種詐騙嗎，希望曹興誠發言之前，先把說好的30億捐好捐滿，再來說這些有的沒的。

「曹興誠洗勒哈囉？」徐巧芯也在臉書發文指出，曹今天拿了一張文件氣噗噗地說他們去年9月抹黑他，但曹以為大家看不懂英文，上面明明白紙黑字寫說「今年一月」才放棄國籍，不就證明他們當時沒說錯？

徐巧芯嗆，曹興誠不要在那邊控訴，有種就直接控告，她也發現，這是否代表曹興誠去年到處幫民進黨助選的時候還是「外國人」，根據選罷法規定，外國人助選得開罰，因此她立即到中選會檢舉，指出曹興誠2022年選舉期間尚未完成放棄國籍，涉嫌違反選罷法第45條及56條第4項。

徐巧芯說，根據曹興誠秀出的之新加坡政府證明文件，顯示曹興誠在2023年1月之前具有新加坡公民身分，因此曹興誠先生在此之前的任何選舉或助選行為都涉嫌違反選罷法第45條及56條第4項，要求中選會查明曹興誠的入籍時間，並追朔在入籍之前的行為及言論開罰。