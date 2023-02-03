由紡拓會組團參加的「2023年美國（紐約）成衣布料及輔料展覽會（冬）（Texworld NYC）」已圓滿閉幕。紡拓會指出，此次參展的產品範圍涵蓋流行及功能性布料、成衣、配件等，造訪台灣館的買主約400人次，預估商機約200萬美元。

紐約Texworld為北美最具盛名的紡織成衣專業展，也是匯集世界各地頂尖紡織成衣業者的時尚舞臺，是美國東西岸品牌買家固定到訪的採購平臺。

紡拓會指出，此次到訪的知名買主包括 Macy's、American Eagle、Target、Victoria's Secret、Fila、Amazon、Champion、Hanes、Diesel、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Lululemon、Walmart、Aerie、Calvin Klein等。

美國一直是台灣紡織品重點拓銷市場，依據2022年經濟部統計資料，台灣紡織品主要接單地區排名第一為美國，金額達45.8億美元，占我紡織品外銷訂單比重37％，美國亦為我紡織品第三大出口市場，出口金額達7.87億美元。紡拓會指出，紐約Texworld展為美國東岸最具規模的紡織成衣專業展，亦是我國紡織業者開拓美國紡織品市場的重要平台。