許光漢帥氣出席《關於我和鬼變成家人的那件事》媒體聯訪。（羅永銘攝）

動作喜劇片《關於我和鬼變成家人的那件事》將於下周五（10日）上映，導演程偉豪今（3日）率主演群許光漢、林柏宏、王淨接受聯訪。王淨被問到與2位男神合作的感想，她透露自己在與2人拍戲後才發現，身邊其實很多「許太太」和「林太太」會忍不住問她「本人膚質好嗎？香不香？」之類的問題。至於許光漢與林柏宏和王淨2個水瓶座合作的感受，他立刻大讚：「當然是專業、大方、可愛又有趣呀！」

王淨在片中飾演「地表最正警花」，飽受同儕的冷嘲熱諷，甚至被稱為「花瓶」，被問到在現實生活中是否有過同樣的經歷？王淨坦言，曾因長相被說是心機重的女生，「就會有人覺得我長得就是一副很聰明的樣子，也有人當面跟我說，他覺得我是個怎麼樣個性的人。」不過她也無奈喊：「就是會有自以為很了解你的白痴，但其實他們講的那些人設根本就不是我的個性。」只是臉上的妝容特別濃艷引起觀眾關注，導演程偉豪解釋：「那時候是故意的，因為要揭曉她是一個在警局裡被當花瓶的角色。」王淨還補充，由於化妝師技術太好，怎麼樣化都很美，最後定裝時是她自己動手才完成導演想要的樣子。

另外，片中許光漢與林柏宏有場在停屍間指認屍體的戲碼，導演程偉豪表示，是到真的停屍間拍攝：「那時候殯儀館白天要營業，我們只好借深夜，所以我們在拍完醫院很重要的戲之後，晚上12點就直接到停屍間拍攝。」林柏宏則說：「那場戲張再興要躺進去，比較恐怖，旁邊滿多住戶的。」許光漢表示：「那場戲我們是要鬧！所以比較『ㄍㄧㄥ』一點，因為心裡也要尊重（亡者），有時候會倒抽一口氣這樣。」