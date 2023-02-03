據大陸文化和旅遊部官網消息，為大陸與港澳人員往來提供更大便利，2023年2月6日起，恢復旅行社及線上旅遊企業經營大陸與香港、澳門入出境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。自即日起，旅行社及線上旅遊企業可開展產品發佈、宣傳推廣等準備工作。

通知要求，各地要高度重視，按照屬地管理原則，周密做好組織工作。要認真落實「乙類乙管」總體方案要求，宣傳倡導「每個人都是自己健康第一責任人」理念，提醒遊客出行前做好自我監測，確認自身健康狀況，行程中注意自身安全和防護，遵守大陸與港澳人員往來相關防疫規定。

通知要求，各地要指導旅行社嚴格落實團隊旅遊管理各項制度和規範，依法與遊客簽訂旅遊合同，及時在大陸全國旅遊監管服務平台準確填報入出境旅遊團隊信息。旅行社要確保旅遊產品質量，提升旅遊服務水平，提醒遊客投保人身意外傷害等保險，倡導安全、文明、綠色、健康旅遊新風尚。

通知要求加強監督執法。各地要嚴格要求旅行社切實執行「一團一報」制度，加強對旅行社及線上旅遊企業的監督檢查，依法查處「不合理低價游」、安排遊客參觀或者參與違反中方法律、法規和社會公德的項目或者活動等違法違規經營行為，切實維護旅遊市場秩序。