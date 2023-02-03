隨著疫情趨緩，不少民眾都飛往日本旅遊，不過日本旅遊美食YouTuber「呼兒」卻分享一段恐怖經歷，她在台灣人開設的中華料理店打工時，發現老闆竟將發霉麵條煮給客人吃，還說「熱水煮過就沒事」。貼文一出引發熱議，許多網友湧入該店的Google商家狂刷一星負評。

在YouTube頻道擁有6.8萬粉絲的「呼兒」日前發文表示，她在日本打工度假時，到東京某間中華料理餐廳擔任外場工作人員，起初以為老闆人很好，但某天她發現冰箱裡的麵條發霉，向老闆反映後，得到的回應竟是「熱水煮一煮就沒事了」，老闆完全無視勸阻，甚至當場煮了一碗麵吃給她看，並說不會拉肚子，還惡狠狠地命令她閉嘴。

呼兒發現冰箱裡面的麵條發霉，但老闆卻說「熱水煮過就沒事」。（圖／翻攝自臉書粉專《呼兒》）

呼兒在客人用完餐的碗裡面發現一隻蟑螂。（圖／翻攝自臉書粉專《呼兒》）

無法接受老闆的惡劣行徑，呼兒隨即決定離職，並將許多發霉食材的照片PO上網路揭露，結果有網友向日本衛生單位告發，政府人員火速展開調查。老闆因此想揪出告密者，沒想到呼兒這時竟遭台灣同事出賣，最後被扣了1個半月的薪水，還被威脅刪除網路圖片，「否則讓你回不了台灣」。

所幸在台日交流協會人員以及好心房東的幫助下，呼兒才能捍衛自身權益，但老闆仍只願意承認麵條發霉，不認有將壞掉麵條煮給客人吃一事，讓她忍不住痛批，「實在是太扯，真正見識到甚麼叫睜眼說瞎話！」而這則貼文光後，也有大量台灣網友湧入該店的Google商家狂刷一星負評，怒罵「沒良心的店家」。

此外，呼兒也在留言串中表示，雖然老闆說話的口音和用字都和對岸較為相似，但「老闆一直說他是台灣人」。