桃園市議員牛煦庭3日在國民黨桃園市黨部前主委楊敏盛陪同下，前往黨部恢復個人黨權。牛煦庭說，各方好友關心、招手參選立委，他也先開始布局，希望為藍營挺身而出，參選桃園市第1選區立委選舉。

牛煦庭在2016年國民黨氣勢最弱時，在楊敏盛帶領下加入國民黨，不過2018年市議員選舉時，因為提名爭議，以無黨籍身分參選議員，並成功在2022年連任。2024選戰在即，地方不少人看好牛煦庭參選立委。牛煦庭也在3日在楊敏盛陪同下到市黨部走春拜晚年，他也同時繳納黨費，恢復個人黨權。楊敏盛也鼓勵牛煦庭持續加油，未來為國民黨贏得選戰。

牛煦庭說，不少好友關心，也有藍營戰友勸進，先從恢復黨權開始準備。牛煦庭也提到，楊敏盛是他政治領路人，他也曾在市黨部服務過，卻因為提名爭議無法披藍袍參選，成為楊敏盛心中的小遺憾，希望能代表藍營參選，為國民黨再增加一席立委席次。

桃園市黨部主委黃敏恭則表示，牛煦庭從未離開國民黨，也沒有處分過。對於立委選舉，黃敏恭也說，黨主席朱立倫已經指示先全力輔選南投立委補選，將等到補選結束後才會公布立委提名方式。若公布辦法後，不管是初選、徵召，地方都會全力配合，也相信會找出最佳戰將。

地方認為，第一選區現任立委鄭運鵬應會挑戰連任，不過同黨的前立法委員黃適卓已表態有意參選、前市議員郭麗華有意挑戰。國民黨則傳出市議員詹江村、前市議員褚春來。