60歲李姓婦人日前上午忍著寒風蹲坐在人行道旁，因如廁不便而向民眾求助，並表示因為害怕上廁所不敢多加進食，才會造成雙腳無力，台中市政府警察局第二分局員警獲報立即到場，準備暖暖包及食物給予老婦人，更將所內的輪椅提供給獨居李婦長期使用，讓李婦相當欣喜。

中市警二分局台中公園派出所警員余珮毓、張哲銘日前上午11點多接獲民眾報案，在台中公園自由路上的人行道有老婦人急需協助，報案內容還特別強調希望是女警前來協助，員警迅速到場，原來李婦因雙腿無力行走蹲坐在人行道旁，但因如廁不便而向民眾求助，且表示因為害怕上廁所而不敢多加進食，才會造成雙腳無力。

員警聽到李婦表示，若有部輪椅可以供其使用，便可以解決她雙腳無力的問題，是她的新年願望。員警想起派出所有多餘閒置的輪椅，便立即返所拿取，更貼心準備暖暖包及高熱量零食，讓老婦人可以隨時補充熱量，暖心員警將李婦抱扶至輪椅上，並細心指導如何操作，令李婦非常感動。

另名余姓婦人日前晚間到親友家喝春酒欲返回南屯區住家，因不勝酒力跌倒撞到額頭而倒臥路旁，台中市政府警察局霧峰分局員警立即到場關心，並協助余婦叫車返家。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

另名余姓婦人日前晚間到親友家喝春酒欲返回南屯區住家，因不勝酒力跌倒撞到額頭而倒臥路旁，台中市政府警察局霧峰分局國光派出所警員張嘉維、黃威儒晚間10點多接獲報案，稱大里區大明路、興大路口有民眾疑似路倒需要協助，立即前往關心。

張嘉維、黃威儒將余婦攙扶起來，擔心余婦因低溫或失溫造成身體不適及生命危害，經苦口婆心勸說後，余婦終於願意讓警方協助代叫計程車搭載回家，上車前頻頻向員警點頭致謝。

中市警二分局分局長楊川表示，警察身處第一線，經常與民眾接觸，也常遇到弱勢民眾急切需要社會的關懷，警察身為人民保母，多為需要幫助的民眾做一點，能讓民眾感受到人情溫度及警察親切的專業形象；霧峰警分局分局長陳祥麟則表示，員警積極為民服務之精神，深獲民眾高度的肯定及讚許，也具體表現了警察人民保母之溫馨助人正面形象。

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