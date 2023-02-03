台大醫院院長吳明賢日前受訪表示，行政院長陳建仁過去有3大卓絕貢獻，其中一項是「發現」地下水重金屬砷含量是烏腳病元凶，這番話被眼尖網友打臉，更有學者要求他更正說法。對此吳明賢今天在臉書上發文反擊，認為外界不了解台大烏腳病研究的傳承，更稱對方是「別有用心的移花接木者」「好事者」。

吳明賢日前受訪表示，台灣早年曾爆發烏腳病，但當時全球科學界仍卻找不到烏腳病的原因，陳建仁當初率團展開地下水調查，發現地下水含有的重金屬「砷」含量是烏腳病關鍵因子，也發現許多疾病也跟砷中毒有關，並提出飲用水含砷的安全標準，世界衛生組織（WHO）立刻採用。

但有網友在批踢踢發文指出，烏腳病的病因是在1958年，是由於部分地區地下水中含有極高的重金屬元素「砷」，而陳建仁是1951年出生，當時年僅7歲。台大政治系副教授彭錦鵬也在臉書上發文表示，陳拱北、曾文賓和吳新英3位醫師和公衛學者，才是「發現」烏腳病的重要人士，呼籲吳明賢趕緊更正說法。

吳明賢今天傍晚在臉書發文表示「有好事者說陳拱北教授展開烏腳病調查時，陳院士才七歲，怎麼可能？這些別有用心的移花接木者不知道台大烏腳病研究的傳承，由陳拱北和曾文賓帶領，代代傳承，至陳院士集其大成，且在世界上大放異彩。」

吳明賢雖未直接更正先前「陳建仁發現烏腳病原因」的說法，但改以「烏腳病和砷中毒」來描述陳建仁的學術成就。他再次概述陳建仁的學術成就有三，烏腳病和砷中毒、B型肝炎分子流行病學及防治、癌症流行病學及防治。

吳明賢疾呼「不信公理喚不回」，強調陳建仁對於砷的研究在世界上大放異彩，只要到PubMed輸入「Chen CJ ＆ Arsenic」，就可發現從1985年第一篇到2022年，共有113篇論文，其中4篇最早的代表性文章，有2篇在Cancer Res、2篇在Lancet。