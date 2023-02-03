「台灣燈會在台北」2月1日起試營運，民進黨北市議員林延鳳指出，上海市參展的「儂好上海」花燈是大陸趁機發動的「大內宣」，還透過媒體發布台北市長蔣萬安會親自去看這座上海花燈，「文攻」意味明顯大過城市交流意涵。國民黨台北市議員秦慧珠痛批，林延鳳不問是非只問意識形態，如此宏觀偉論，讓她想學民進黨立委何志偉說一句：「怎麼今年的鬼故事特別多！」

秦慧珠說，台北市議會極少數只會以意識形態問政的議員，在去年議會改選中，都沒有連任，這證明不問是非只問意識形態，在台北市是不被多數選民買單的，但她觀察到這屆議會，似乎也有極少數民進黨新科議員有這種偏好。

「蔣萬安不能去看台北燈會的『儂好上海』花燈嗎？」秦慧珠批，一個參加了8年的城市交流元宵燈節展，到了新科民進黨議員嘴裏，竟變成了「大統戰工具」。她酸說，民進黨真的江山代有才人出，一代比一代優秀，八年來所有的民進黨資深議員都不如這位新科議員，又警覺又專業，又愛國。

秦慧珠諷，竟然8年來民進黨的議員都沒好好的監督台北市政府，讓中共的認知作戰滲透到台北街頭長達8年而沒人發現，民進黨議員、特別是已去當陸委會副主委的前議員梁文傑，真的都太不敏感，太失職！幸好來了這位新科議員，幫大家發現了這個可怕的統戰工具。

秦慧珠表示，對民進黨議員來說，蔣萬安不可以去看「儂好上海統戰花燈」，否則就會中了中共認知作戰的計，而且蔣市長還會成了配合大陸的統戰策略而不自知的儍蛋，看到如此宏觀偉論，讓她想學何志偉說一句「怎麽今年的鬼故事特別多！而且還鬧到議會來了」。