台中國家歌劇院「NTT Arts NOVA」將有11檔國內外節目登場，3日舉辦宣告記者會。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院「NTT Arts NOVA」，將有11檔國內外節目登場，《櫻桃園》邀請到法國影后伊莎貝．雨蓓來台演出，引發票房搶購。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院舉辦多年的「NTT-TIFA 台灣國際藝術節」，今年以「NTT Arts NOVA 藝想春天」全新品牌將在3月登場，歌劇院藝術總監邱瑗3日在宣告記者會表示，將推出11檔國內外節目，有3場是歌劇院與國際共製，其中《櫻桃園》邀請到法國影后伊莎貝．雨蓓來台演出，引發票房搶購，3場已近完售。

邱瑗說，「NTT Arts NOVA 藝想春天」以新物件、新眼界、新觀點、新媒體為主軸，自3月10日至6月4日將推出11檔國內外節目，包括4檔戲劇、4檔舞蹈及3檔跨域演出，其中有4檔是世界首演、3檔是亞洲首演，歌劇院3日舉辦宣告記者會。

邱瑗表示，歌劇院參與3個國際共製節目有《櫻桃園》、《童話與傳說》及《庫維爾1975：青春浪潮》等，透過國際共製可引進國際大型節目演出、躍上世界舞台，並培植國內創作實力，國際藝術節目因2年來疫情造成延遲，今年緩解後相對豐富多元。

《童話與傳說》 是與法國北方劇院、路易霧靄劇團共製，由喬埃．潑默拉編劇、導演，著眼目前青少年成長過程所面對的AI及3C產品等衝擊，探討逐漸造成家庭互動疏離等議題；《庫維爾1975》導演是劇場魔法師羅伯．勒帕吉，運用日本文樂人形偶，探討70年代青少年面對社會變遷等覺醒。

最引人矚目的是由亞維儂藝術節發起國際13個劇場共製的《櫻桃園》，台中歌劇院是亞洲唯一的歌劇院，將邀請到法國影后伊莎貝．雨蓓來台演出，雨蓓透過影片在記者會表示：「我和整個團隊都迫不及待前往歌劇院，和劇院裡的觀眾及台灣粉絲見面」。

此外，「NTT Arts NOVA 藝想春天」節目有布拉瑞揚舞團《我．我們》、謝杰樺X安娜琪舞蹈劇團《肉身賽博格》、瑞克．米勒《爆發年代千禧雙部曲》、雲門50林懷民《薪傳》、新藝計畫《在消逝之前，能不能喜歡我？》、瑞典哥德堡舞團雙舞作《Skid》＆《SAABA》、梁基爵《仍…息在零地》、黃翊工作室＋《墨》等。