財政部今（1日）公布111年11-12月期統一發票中獎清冊，其中雲端發票百萬專屬獎，竟有10位幸運兒只消費不到1百元，更有一名只花3元，就獲得1百萬元大獎。

這位只花3塊錢就抱走100萬大獎的幸運兒，是一筆來自外送平台FoodPanda的平台費，十分的幸運。另外還有4筆是在7-11、全家和連鎖飲料店，只消費25元、35元就中走100萬元獎金。

財政部賦稅署提醒，111年11-12月期統一發票中獎領獎期間為112年2月6日至112年5月5日，中獎人於該期間內依下表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。

此外，使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

如開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

111年11-12月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊。（圖／財政部提供）