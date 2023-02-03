紐西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）發生嚴重洪災添增國內通膨壓力，帶給總理希金斯（Chris Hipkins）新的民生開銷問題，他正試圖在今年大選前為自己所屬的工黨贏得支持。

路透社報導，分析師和政治觀察家指出，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制、生活成本上升和住房危機惡化引發民意強烈反彈，希金斯面臨著艱鉅的任務。

阿爾登（Jacinda Ardern）上個月無預警宣布請辭總理後，由希金斯接替擔任總理和執政黨工黨（Labour Party）黨魁。

分析人士提到，龐大生活成本壓力將成為10月14日大選之前的熱議焦點。目前紐西蘭年通膨率已經接近7.2%的30年高點。

梅西大學（Massey University）教授鄧肯（Grant Duncan）說道：「洪災過後，物價到處都在上漲。這是一場完美的風暴，對我們的政府而言，他們在經濟問題和生活成本方面確實面臨挑戰。」

他還說：「下一次選舉，通膨將成為非常重要的議題。」

澳盛銀行（ANZ Bank）的報告指出，儘管貨幣政策影響可能有限，但洪災「再度造成無益的通膨衝擊」。許多觀察人士警告，數千棟房屋、道路和農作物遭受嚴重毀損，可能需要數個月才能復原。

自2021年10月以來，紐西蘭央行已升息400個基點，這是1999年實施現金利率以來最激進的貨幣緊縮政策，分析師預期央行會把這場洪水視為一次性事件。

外界仍預期紐西蘭政策利率將於2月22日的下次會議中上調50個基點至4.75%。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120203