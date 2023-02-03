台中太平區30多歲楊姓單親媽媽平時獨力撫養3子，家中又有罹患糖尿病的父親要照顧，全家僅靠她一人支撐，經濟壓力相當大，台中市政府警察局太平分局坪林派出所警員徐鉦皓得知消息，除透過光明里里長胥樹文尋求地方資源協助外，也轉介予太平區公所及社福單位，紓解其燃眉之急。

徐鉦皓表示，在年節期間勤區訪查時，聽到熱心民眾說，有位巷內有位年輕媽媽家境不是很好，不知道有沒有相關社會福利可以協助申請，於是循線探訪，得知楊女處境。據了解，楊女離婚多年並獨自撫養3個小孩，大兒子患有氣喘，常常就醫治療，家中還有罹患糖尿病的父親要照顧，全家僅靠她打工上班支撐家庭經濟，生活相當拮据。

經胥樹文及勤區員警落實查訪，除由熱心團體先行提供救濟金外，並協助轉介社會局、區公所申請急難救助補助。楊女表示，非常感謝里長及派出所員警的幫忙，並協助申請急難救助，也謝謝社會善心人士的物質援助，感受到社會的關心。

太平警分局分局長蔡慶星表示，感謝執勤同仁的用心，主動深入勤區發掘弱勢族群，主動運用資源整合積極協助民眾，寒冬送暖發揮警察為民服務的精神。