沒有駕照的林姓男子開著借來的進口改裝車，從嘉義南下台南訪友，在市區沿路呼嘯招搖，巨大排氣聲浪引來警方盤查，他下車時匆忙舉動更令警起疑，盤查下果然發現有數包毒咖啡藏在一個紙盒內，警方先舉發他無照駕車，將噪音車報請監理站召回檢驗，另依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

22歲林男開著借來的轎車從嘉義南下訪友，行經中西區永華路時，轟隆隆的排氣管聲浪引起警員注意，趁其停等紅燈時上前攔查，發現他的車輛排氣管經過改裝，並且沒有駕照。

林男在下車前舉止匆忙，警員猜測他有意藏匿物品，在檢視車內物品時，發現放在駕駛座旁的夾縫處藏放一個日本進口退熱貼紙盒，十分可疑，林男見狀臉色大變，回應頓時結巴，打開一看果然藏有毒咖啡包與愷他命等毒品。

林男驗尿呈陽性反應，警方將他依毒品危害防制條例逮回警局送辦，另依法舉發他無照駕駛，並將改造的噪音車輛蒐證後通報監理站召回檢驗。

中西區警方每晚執行防制危駕及酒駕勤務，針對改裝車噪音夜間擾民的違規取締更嚴。去年攔查改裝車輛通報環保局、監理站實施召回檢驗達798輛；針對擅自改裝汽車設備違規，依道路交通管理處罰條例開罰270件。

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