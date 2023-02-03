透天民宅樓頂濃煙不時竄出，救火的屋主一度受困，等待警消救援。（摘自南部記者爆料網）

警消出動雲梯車搶救受困屋主。（摘自南部記者爆料網）

高雄三民區透天民宅稍早傳出火警！北平二街一棟4樓透天民宅樓頂突然大量濃煙竄出，鄰居見狀報警，警消獲報立即到場佈線搶救，並用雲梯車救下樓頂受困的吳姓屋主，所幸火勢迅速控制，無人員傷亡。據悉，吳男表示，平日該屋未住人，堆放樓頂的雜物突然起火，詳細起火原因，仍待火調科調查釐清。

今日下午5時36分許，三民區北平二街一棟4樓透天民宅樓頂突然出現大量濃煙竄出，附近鄰居見狀撥打119，警消獲報出動十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、中華分隊、新莊分隊、前金分隊、新興分隊14車28人前往搶救，到達現場時，發現有煙冒出，立即佈線搶救。

搶救期間，消防隊發現樓頂救火、受困的吳男以及鄰居，用雲梯將他們全數疏散，而火勢也於下午5時50分控制，並於下午5時58分許撲滅，所幸無人傷亡。

據了解，吳男表示該屋未有人居住，並於樓頂堆放雜物，不曉得為何會起火燃燒；詳細起火原因，仍待火調科調查釐清。