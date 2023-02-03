灌籃大賽名單。(T1聯盟提供)

台灣運彩T1聯盟明星賽28日將在和平籃球館登場，日前發布精彩對戰組合之外，T1聯盟3日也公布三分球大賽與灌籃大賽參與名單，三分球大賽參與者高手雲集，其中高雄全家海神于煥亞曾獲第13、14季SBL明星賽三分球大賽冠軍、新北中信特攻謝亞軒本季三分球命中率為本土第一(47.8%)、桃園永豐雲豹盧捷閔與台灣啤酒英熊李啓瑋則同為T1聯盟單場三分命中數最高9顆的紀錄保持人。

桃園永豐雲豹霍華德也表示，他除了報名三分球大賽展現苦練的外線成果，也將出任灌籃大賽評審，為台灣籃壇盛事增添新的篇章。

三分球大賽參與名單：台灣啤酒英熊李啓瑋、新北中信特攻謝亞軒、桃園永豐雲豹盧捷閔、桃園永豐雲豹霍華德、台中太陽盧冠軒、台南台鋼獵鷹簡偉儒、高雄全家海神于煥亞、高雄全家海神吳曉謹。

灌籃大賽參與名單：新北中信特攻阿巴西、新北中信特攻周承睿、台中太陽馬龍、台南台鋼獵鷹劉駿霆。