李聖傑勉勵自己樂觀看待過去幾年不順逐的人生考驗。（羅永銘攝）

李聖傑相隔8年推出新專輯《Face II：真．裏》，將於3月4日舉辦「最美的遺憾生日音樂會」，門票開賣隨即秒殺，可見粉絲期盼已久。提及沈寂多年，他不諱言全因2013年遭指未婚生子的烏龍事件所害，當時得知爆料新聞即將公開，心亂如麻的他開著車前往花蓮，道路2側景物呼嘯而過，彷彿拋開煩心雜念般，就這樣一路開了7個小時。

李聖傑2013年與前女友爆出未婚生子風波，「當時我知道有很大新聞要來了，下一秒立刻開著車前往花蓮，永遠都記得開在蘇花公路上，經過每一個風景，都好像在丟掉包袱」，抵達花蓮後，他點了碗扁食囫圇吞棗，最後決定回到台北面對啞口無言的指控。

事後李聖傑開記者會否認是孩子的爹，但當時輿論一面倒痛批他是渣男，只能天天借酒澆愁，「每天都喝1、2瓶紅酒，持續喝了2、3年，幸好還有去球場打網球發洩，我的人生還有運動陪著我，不然那是一個很恐怖的能量」。

直到採集小孩檢體做親子鑑定，才證實孩子的爸不是他，回想當時被最親近的人污衊，周遭幾乎沒人相信他的話，李聖傑直言：「確實是很大的打擊，尤其雷聲大雨點小，一開始爆料風風雨雨，後來的解釋澄清卻是很小的聲音，對我來講是很不平衡的、很受傷，不知道還要不要再唱下去，唱歌的心情被重重打擊。」

受傷的不只他，還有李爸李媽以及當時仍在世的阿嬤，「阿嬤跟爸媽當時都有去醫院看孩子，他們都以為是我的孩子，其實對他們而言，最大的打擊不是一開始的指控，而是後來才發現這個孩子不是他們的孫子，那才是最令他們傷心的」。

曾被最信任的人背叛，如今還能相信愛情？李聖傑直言：「相信2個字在我心中一直存在，因為一旦不相信，自己反而會更不快樂。」單身5年渴望愛情的他，現階段仍以工作為重，「唱了24年，如果不繼續往前走，不就辜負了之前曾走過的路。幸好我沒有得失心，不管賺多少錢、有沒有拿獎都沒關係，我的目的是把歌唱好」，永遠相信一切都還有機會，只要還有人願意聽他唱歌，自己也能有所進步，都值得開心許久。