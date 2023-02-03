63歲資深男星廖駿雄2021年就醫診斷出胃癌末期，立刻接受手術，切掉一半的胃，還得服用標靶藥物，化療期間中了酮酸毒，3度徘徊在鬼門關，辛苦與癌細胞纏鬥1年多，如今廖駿雄捎來好消息，原來他已經抗癌成功，撿回一條命。

廖駿雄曾是Tvb知名綠葉演員，代表作有《射雕英雄傳》、《倚天屠龍記》、《猛鬼差館》等經典戲劇，其中1984年上映的《天師上位》更讓他知名度大開，是香港觀眾熟知的老面孔，20多年前他選擇淡出，轉而做生意失敗欠下百萬元債務，好在他不服輸到大陸東山再起，人生有起有落，2020年他半退休當起環保木匠，日子過得輕鬆愜意，不時和影帝周潤發相約爬山，偶爾也會客串港片。

沒想到，他後來胃部莫名不適，原以為是消化不良，沒想到，卻被告知是罹患胃癌，體重原先還有95公斤，經過治療一度掉到68公斤，好在最終順利痊癒，不過，廖駿雄接受港媒《晴報》採訪表示，自己長時間電療下，身體出現貧血症狀，加上切掉半個胃影響下，經常提不起食慾，不過他有定期回診，檢測癌細胞指數，並積極調整飲食習慣，用積極正面的態度面對人生。