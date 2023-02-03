同時，此專案也提供大學院校領先的晶片研究人員使用16奈米N16製程，7奈米N7製程的多專案晶圓（Multi-Project Wafer，MPW）服務，將具有影響力的創新研究加速導入實際應用。

台積電表示，已與亞洲、歐洲、及北美的服務夥伴攜手合作，提供大學院校相關資源以支援教學用途及測試晶片的研究專案，內容包括以台積電16奈米N16製程為主的教學用設計套件，包括教育設計案例、訓練資料、以及教學影片，引領學生從傳統平面式電晶體結構進入到FinFET世代。

針對具有影響力的研究專案，包括應用於邏輯、類比與射頻的研究設計，台積電提供16奈米N16製程、7奈米N7製程等設計相關套件，支援透過MPW服務生產的測試晶片。

台積電業務開發資深副總經理張曉強表示，台積電向來著眼未來，無論是具有技術突破性的前瞻研究，或培育下一代創新者的未來人才。台積電藉由提供大學FinFET專案開放台積電的16奈米及7奈米技術，為研究人員及學生們開啟了全新舞台以探索各種想法，進而激發他們對令人振奮且快速成長的半導體領域的好奇心與熱情。