金兔年一開春外資猛力回頭！金管會證期局3日公布最新統計，截至2023年1月底止，外資淨匯入約75.56億美元，約新台幣2,246億元，創史上單月第三大紀錄。元月外資也全力回補台股，買超上市櫃股票達新台幣2,121.58億元，目前累計存量達2,235.47億美元。

2022年在美國暴力升息下外資狂撤，累計2022年全年共計淨匯出135.64億美元，約新台幣4,165億元，創下史上單年最大紀錄。一直到2022年11月才大舉淨匯入，12月在升息預期、企業獲利不明下小幅匯出。2023年之初則開始重返，農曆年後資金歸隊意願更明顯提升。

據證期局自2011年統計外資淨匯入以來，單月淨匯入金額最大量出現在2022年11月的92.2億美元，其次為2005年12月的單月淨匯入85.31億元，2023年1月淨匯入上衝至75.56億美元，寫下單月淨匯入史上第三紀錄。

就投資上市櫃情形來看，今年1月外資累計買超上市股票約新臺幣1,934.81億元、累計買超上櫃股票約新台幣186.77億元，共買超2,121.58億元。不過，法人認為，過去三年外資撤出台股逾2兆元新台幣，現在回補還只是個開始。

就存量來看，今年1月底止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約2,235.47億美元（境外外國機構投資人累積淨匯入2,233.51億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入1.96億美元）。