前新竹市長林智堅的中華大學碩士學位撤銷訴願案，被教育部以「基礎能力顯有不足」將訴願駁回。媒體人張禹宣表示，林智堅錯估總統蔡英文與副閣揆鄭文燦的影響力，毫無察覺兩人在論文案的立場已悄悄轉變，對於自己將成為祭旗一事毫無查知，因而誤判。

張禹宣今(3日)在臉書粉專貼文表示，中華大學論文案，林智堅去年9月向教育部提起訴願，在今年2月2日遭到教育部以粗暴的「五大理由」駁回，情節之詳細，說是徹底羞辱也不為過。

張禹宣接著指出，林智堅自恃有總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦罩著，所以當初敢提出訴願。但當賴清德1月18日上任民進黨黨主席，定調要「徹底解決學倫問題」，矛頭指向就已很清楚。林智堅只是要殺的「雞」，真正要儆的「猴」，是以蔡英文這些在背後力挺的諸侯，這一刀讓蔡英文及鄭文燦再無理由與立場包庇。

張禹宣點出，早在去年12月30日，教育部公布的訴願會委員名冊，就已經看出端倪，其中的訴願會主任委員，擔任者是「常務」次長林騰蛟，下轄的審議委員紛紛有兩種特質：1.基於法律專業的高度中立性，2.親綠色彩學者當中，勇於挑戰的烏鴉。

張禹宣接著表示，這份名單一出，早已提前判定林智堅的生死，也傳達了一個訊息--一切「秉公處理」，過程長達4個月的時間，林智堅絕對有充足的時間「臨時抱佛腳」。最後的結果只證明兩件事：林智堅錯估蔡英文與鄭文燦的影響力，毫無察覺兩人在論文案的立場已悄悄轉變，對於自己將成為祭旗一事毫無查知，因而誤判；而長年受到庇佑與呵護的林智堅恃寵而驕，絲毫不願付出半點心力只想坐享其成。最後溫室的花朵少了溫室，就只成了草包。

張禹宣接著指出，林智堅曾聲稱自己是小蝦米，但重點不在論文案，而是政治上的敏感度，而是林智堅完全卻沒搞清楚，背後的大鯨魚不是國民黨，而是賴清德。