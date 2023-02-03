新竹市關埔地區學齡人口逐年攀升，每年就近入學問題都讓家長傷透腦筋，2月1日首場學區檢討會議上，學區劃分幾乎未更動引發爭議。對此，市府表示，學區檢討影響面廣，新竹市長高虹安上任後僅21天能完成檢討，最終只能先沿用舊學區劃分，強調市府促進就近入學、檢討學區劃分承諾不變，第1場學區檢討公聽會也已在籌備中。

關埔地區家長關心，接下來學區劃分是否會更靠近「就近入學」目標，但在2月1日首場學區檢討會議中，僅埔頂里16鄰、17鄰、23－25鄰的住戶更動為光武、新科雙學區，其他則沿用舊學區劃分，使得家長紛紛向里長、議員詢問救助。

對此，市府說明，因國教署要求學生資源網有關學區劃分部分，需在2月24日前完成系統登入，且總量管制學校於3月18日辦理學生登記，於4月18日完成總量管制學生報到，非總量管制學校則是5月6日辦理報到，故學區必須要在1月底定案，代表新任市長高虹安就任後，只有21個工作天能處理學區檢討。

市府表示，學區檢討茲事體大、影響面廣，不可能由市府閉門造車決定，勢必要進行溝通與協調，本就無法於12月25日到1月底這段時間內完成，也不可能倉促草率決定，市府最終只能先沿用舊學區劃分，但高虹安也要求教育處，持續檢討學區，確保公平性。

市府強調，有關就近入學，相關措施，如安心通學專車、檢討學區劃分等，各局處刻正推動進行，2月1日僅是第1場會議，教育處將盡速在關埔召開學區檢討公聽會，目前第1場學區檢討公聽會也已在籌備當中。

市府表示，學區檢討意見繁多，校方、家長、議員、里長等的意見都陸續送進教育處，其中也不乏互相牴觸的意見，市府會盡速陸續針對這些意見進行討論定案，規劃出新的學區劃分。

另，市府也已規劃於光武國中及建功高中新建校舍，目前也正辦理規畫設計，未來將新增共計47間教室量體校舍，預計於114學年度完工，完工後可容納更多學區內學生。