該局說明，民眾如果不想收到111年度綜合所得稅稅額試算通知書或郵簡通知，除書面或臨櫃申請不適用，也可透過網際網路申請。

該局提醒，一旦申請不適用稅額試算服務，以後年度毋需再行申請，國稅局將不再寄發稅額試算通知書等表單予納稅義務人，以前年度已申請不適用者，若要恢復收到表單，可於上開服務申請期間內，攜帶國民身分證及印章向戶籍所在地國稅局以書面辦理原申請不適用之撤銷，原採線上申請不適用者，亦可透過網際網路撤銷原申請不適用稅額試算服務。