原來這名長髮正妹小有名氣，臉書也有1.1萬人追蹤按讚。（翻攝自雅琁 Jennifer臉書）

發文要附地點！有男子日前在網上分享「西螺東南夜市」，有1處芭樂攤請來比基尼辣妹幫忙叫賣攬客，由於，當天正值天冷寒冬，一旁還可看到工作人員穿著厚重羽絨衣保暖，而該長髮辣妹卻不畏寒冷，賣力的販售芭樂，「敬業的精神」也讓網友心疼「一定要去捧場」、「我阿公說他可憐那麼冷沒衣服穿，要捧場」，然而辣美本尊也找到了。

一名男子上月29日在臉書社團「爆笑公社2」發文，並上傳2段影片，從影片中可見，有名長髮正妹竟然在芭樂攤位內開始脫去女仔長褲，以及上身深色長衣，一旁還可看見有位穿著羽絨衣的男子在忙著切芭樂，寒冷的天氣中，該正妹全身只剩比基尼，另位1段影片可見，長髮正妹在天冷的氣溫下，露出白皙的美背，並穿上一雙白色的高跟鞋，翻著一旁保麗龍箱內物品，準備要開始上班。

據悉，這名長髮正妹名為「雅琁 Jennifer」，在臉書多達1.1萬名粉絲追蹤，而當天她也在該芭樂攤幫忙叫賣攬客。

而上班前的準備影片也讓網友大讚正妹非常敬業，網友目光也背正妹的姣好的身材加上逆天長腿給吸引，紛紛留言表示「很憎恨那種po文不附地址，會遭天譴」、「重點是…地點在哪！這才是重點啊」、「請問這個在哪裡賣的我每天都要去買」、「就是佩服這種敬業態度，在哪？一定要去捧場」、「這就是正港『臺灣價值』耶」、「有人可以告訴我她有賣軟芭樂嗎？我阿公說他可憐那麼冷沒衣服穿，要捧場」。