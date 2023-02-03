證交所統計，截至2月3日止，台股發行量加權股價指數收盤為15,602點，周漲669點、漲幅4.48％，台灣50指數收盤為12,128點，周漲幅約為4.99％，勝於大盤，顯示大型權值股表現不俗。

在產業別指數方面，漲幅以電器電纜類指數上漲10.94％為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌0.74％為最大。

證交所統計，本周集中交易市場總成交值為1.4兆元，全體上市股票成交金額為1.31兆元，股票成交量週轉率為2.18％。

各上市股票產業成交值占比前三名均為電子科技股：半導體類5,234.23億元，占全體上市股票交易金額39.89％、電子零組件類1,263.80億元，占全體上市股票交易金額9.63％、電腦及週邊設備類641.24億元，占全體上市股票交易金額4.89％。

成交量周轉率前三名產業為：電器電纜類9.2％、汽車類6.91％、生技醫療類6.17％。

證交所統計，累計今年初開盤迄今共16個交易日，集中市場總成交金額為3兆2,634.64億元，市場日均值為2,039.67億元，終於突破2,000億元大關之上，股票成交量周轉率為5.07％，股票日平均成交量周轉率為0.32％。