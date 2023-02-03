九合一選舉期間朝野力推北北基桃大眾運輸定期月票有譜，交通部允規畫1200元月票，今年就會用特別預算補助上路。國民黨立委洪孟楷表示，政策有助減輕通勤族經濟壓力，降低溫室氣體排放，但應廣納運具範圍，找穩定財源支持。

洪孟楷說，票券整合且採單一月費是正確方向，世界各國也都有類似的大眾運輸票券方案；但也提醒政策應將包含台鐵、機捷、國道客運等主要大眾運輸工具都納入，才能讓使用人口更廣、意願更高，真正有感降低開車人數，有效減少碳排。

此外，洪孟楷仍認為，交通部應找穩定財源支應該政策，而非僅用一次性的特別預算。洪說，既然政府已確定推動2050淨零碳排，也有設立減少碳排相關基金，未來可考慮由該基金收入支持定期月票此一降低溫室氣體排放政策延續。

洪孟楷提醒，若交通部因今年有特別預算就做，等到明年沒預算又無法延續，這樣只會讓人覺得政府是玩假的，而非真正解決民眾需求。