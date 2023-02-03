高雄50歲朱姓男子日前晚間騎車外出，但騎車同時還違規抽菸，遭到巡邏員警盤查，在盤查期間員警聞到朱男身上散發酒味，朱男一度否認，但經過酒測檢知器有反應，才改口稱「早上有喝啦」，員警確認身分時，還發現他曾在2020年有酒駕紀錄，朱男後續選擇拒測，由於朱男騎乘電動輔助自行車，屬於慢車，依規定處4800罰鍰。

1月31日晚間7時許，三民第一分局哈爾濱街派出所員警巡邏時，發現前方騎乘電動輔助自行車朱男違規騎車抽菸，於是上前盤查。

盤查期間，員警聞到朱男身上散發著酒味，於是先詢問是否有喝酒，朱男一聽立即否認，但員警用酒精感知器測試有酒精反應，他才改口稱早上有喝酒，直到晚間要去上班，以為酒精已退光，於是騎車出門。

如今再次酒駕被查獲，朱男聽聞要實施酒測，表示自己已有酒駕紀錄，此次要選擇拒測，願意配合員警返所製作後續程序。據了解，朱男曾在2020年間酒後上路，遭員警查獲，以公共危險罪送辦。

因朱男騎乘為電動輔助自行車，法規上屬於「慢車」，依《道路交通管理處罰條例》規定，拒測僅罰4800元罰鍰。

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