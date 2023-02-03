新北市中和區今傳出一家4口3人成乾屍的人倫悲劇！僅剩84歲的身障父獨活。社會局表示非常難過，該案曾在換發身障證明時，社工主動詢問是否需要長照及輔具資源挹注？案家表示暫無需要，但每月有給予身障生活等補助，卻仍發生憾事；社會局呼籲，如有高照顧負荷需求，必須向外求援，市府有高照顧負荷喘息服務方案，可以協助案家紓解部分壓力。

社會局表示，去年上半年案家在換發身障證明時，社工曾主動詢問案家照顧者52歲的弟弟及母親，詢問是否需要長照及輔具資源？當時弟弟及母親表示暫無需要，社工留下相關資訊，表示若有任何需要可隨時向社會局聯絡。

由於家中53歲的哥哥屬心智類精神障礙，必須定期服藥就診，公衛護士連續於2月1日、2日不同時段電話聯繫時，發現家中無人接聽，因此通報當地里長，里長前往了解，發現家中母親及兄弟三人已往生，遂緊急報案處理。

社會局說，案家死因已由檢警進行調查釐清中，社工已聯繫上案家另位戶籍在桃園的姐姐，將全力協助後續喪葬事宜；同時對於家中罹患肢體障礙的父親，已進行安置照顧。

社會局表示，傳統觀念認為家人自己照顧就好，或基於保護家人隱私，而不願外界介入，以致形成高照顧負荷，最終難以承受。其實新北市有高照顧負荷喘息服務方案，呼籲家中如有需求者，務必向外求援，以紓解己身的照顧壓力，避免憾事發生。