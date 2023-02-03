鋼鐵女神雅典娜成員心恩，3日變身「辣妹DJ」，在鋼鐵人「回家雄班」的主題日上火辣演出。心恩身兼兩職，除了開場的啦啦隊表演之外，今晚也提前「雄班」當DJ，把音樂控制台搬到球場，用專業、俐落的刷碟技術帶動現場氣氛，把鳳山體育館一秒變最嗨夜店，讓下班趕到球場的雄親們感受到現場的超嗨氣氛。

心恩表示，今晚表演她設計派對風格的表演，直接用嗨歌讓全場球迷嗨到最高點，讓下班趕來球場的雄親可以在看球賽之餘，也宛如置身電音風格派對。

鋼鐵女神雅典娜成員臥虎藏龍，有職業歌手、主持人、專業DJ、舞蹈老師、Showgirl、Model等，目前是高雄知名夜店Muse駐店DJ的心恩，去年也曾受邀擔任鋼鐵人制服日主題週的表演嘉賓，表現亮眼獲肯定，今年再度獲邀演出。

有了去年的經驗，心恩今年稍作微調，直接以派對風來作為開場，用嗨歌把現場氣氛直接催到最高點。心恩表示，去年是呈現嘻哈風格，今年直接以派對風格，讓現場氣氛直接嗨到最高點。

和去年不同的是，在比賽中的暫停時間與休息時間，心恩「換裝」與鋼鐵女神雅典娜「加碼」演出，有別傳統啦啦隊的加油方式來帶動現場氣氛。

心恩表示，每一場表演，她都自我要求把歡樂氣氛感染給現場每一位觀眾，比起去年因為防疫規定要戴口罩表演，很多球迷都看不清楚，今年的表演透過她的肢體動作加上臉部表情，讓現場的球迷更嗨。

心恩是鋼鐵女神雅典娜的創隊成員，擔任DJ已有5年多的時間，平時除了固定在大型夜店表演，心恩也是高雄黑沙玩藝節指定DJ，曾受邀擔任嘉義阿里山星光下婚禮派對DJ、台東海盜灣沙灘派對DJ等政府與民間的活動。